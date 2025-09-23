Nell’ultima diretta di TvPlay il nostro Paolo Signorelli si è espresso in maniera forte nei confronti di un calciatore della Lazio: le sue parole Brutta sconfitta per la Lazio contro la Roma nel Derby della Capitale, un errore clamoroso di Tavares ha permesso ai giallorossi di trovare la rete della vittoria con Lorenzo Pellegrini e il nostro Paolo Signorelli non ci sta. Questo il suo pensiero proprio nei confronti del terzino portoghese: “ Spero che Tavares non giochi più nella Lazio. Il suo atteggiamento è vergognoso, ha smesso di giocare da novembre scorso, la Roma ha vinto in maniera “sporca” e i derby si vincono così”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

"Non deve più scendere in campo": BOCCIATURA TOTALE in DIRETTA | Atteggiamento vergognoso