Non ce l' ha fatta la donna travolta da un furgone in viale Dante

Ilpiacenza.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l'ha fatta l'82enne piacentina, Maria Dodici, travolta in bici da un furgone lungo viale Dante nella mattinata del 23 settembre: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto con il veicolo. Le condizioni dell'anziana erano apparse da subito gravissime: era stata soccorsa del 118 e poi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

