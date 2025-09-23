Attenzione al “cambio di prospettiva ” costruito ad arte dai campioni della destra e dai loro megafoni: da Charlie Kirk a Roberto Scarpinato senza soluzione di continuità. In generale il “gioco” prevede che si esasperi il significato di fatti marginali o che si stravolga la verità dei fatti stessi per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica altrove: come nei vecchi western quando il pistolero braccato faceva rotolare un sasso sul tetto per far credere che sarebbe sbucato da un’altra parte. Reagire a questo “gioco” è una necessità democratica che non deve impedire, come invece qualcuno invita a fare, di riconoscere ciò che di inopportuno, di sbagliato, di odioso pure c’è dentro situazioni delle quali però si rivendica una lettura e quindi un giudizio diverso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non cadiamo nel ‘gioco’: Scarpinato e Natoli non hanno cercato di accordarsi per dire il falso