I cattivi odori persistono, ma le risposte non arrivano. Un tanfo ad ondate, in modo più o meno persistente a seconda del vento, continua ad ammorbare l’aria di Babbucce, la frazione di Tavullia dove si trova la discarica di Cà Asprete gestita da Marche Multiservizi. A segnalare il disagio, una quarantina di abitanti della frazione che nelle scorse settimane hanno scritto al Sindaco, chiedendo una misurazione delle esalazioni, più approfondita rispetto a quella che è stata effettuata finora dal gestore con lo strumento del ‘Naso elettronico’. Hanno chiesto anche un protocollo ufficiale per il monitoraggio in cui vengano definite le modalità di rilievo, la mappatura della dispersione e l’identificazione molecolare dei composti, oltre a una piattaforma digitale per raccogliere, tracciare e processare le segnalazioni, nonché il coinvolgimento diretto della popolazione, in una logica di trasparenza e di condivisione dei dati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non basta il ’naso elettronico’. Troppo tanfo dalla discarica