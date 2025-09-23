' Nolo Red Bazar' torna il mercatino con illustratori e attività gratis per tutti

Domenica 5 ottobre torna ‘Nolo Red Bazar’, il mercatino a due passi da Loreto con abbigliamento, oggettistica e attività gratuite.Le attività pevisteIn particolare si potranno trovare artigiani e illustratori selezionati, lezioni gratis di yoga e laboratori per i bambini per costruire piccoli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: nolo - bazar

REMIRA MARKET a Nolo 21 Settembre VIA MERANO 18 Ingresso GRATUITO 10:30-19:00 Via Merano 18, Milano VINTAGE PRELOVED HANDMADE DJ SET FOOD TRUCK Come arrivare? A pochi passi dalla Metro Turro o Rovereto - facebook.com Vai su Facebook

'Nolo Red Bazar', torna il mercatino con illustratori e attività (gratis) per tutti; NoLo Red Bazar; “Nolo Red Bazar” in via Beroldo.

Libri, vino e relax, a NoLo torna Lino - Un festival diffuso, dove si parla di libri ma non solo, si beve, si chiacchiera, si sta rilassati e che coinvolge con la sua semplicità librerie e bar, bistrot e birrerie, cinema e persino le ... Riporta ansa.it