Noi il più europeo dei marchi cinesi La nostra forza? Il lusso accessibile

"Geely è il costruttore cinese di veicoli più europeo in assoluto. Vedere oltre è il motto che ci rappresenta. Il gruppo è nato da un'intuizione del fondatore Li Shufu allo scopo di vedere dove sta andando il mondo e dove sta procedendo il futuro. Geely, infatti, è stato il primo costruttore cinese che ha acquisito marchi europei come Volvo, Lotus ed è un azionista forte di Mercedes-Benz. Una mossa che ha permesso di conoscere i gusti europei e che ci consente di adattare le strategie di design e produzione in base alle richieste del mercato". Marco Santucci, manager di esperienza con trascorsi in Ford, Toyota e Jaguar Land Rover, da luglio è il ceo di Geely per l'Italia, sempre più terra di conquista per i colossi del settore in arrivo dalla Grande Muraglia.

