Noi il più europeo dei marchi cinesi La nostra forza? Il lusso accessibile
“Geely è il costruttore cinese di veicoli più europeo in assoluto. Vedere oltre è il motto che ci rappresenta. Il gruppo è nato da un’intuizione del fondatore Li Shufu allo scopo di vedere dove sta andando il mondo e dove sta procedendo il futuro. Geely, infatti, è stato il primo costruttore cinese che ha acquisito marchi europei come Volvo, Lotus ed è un azionista forte di Mercedes-Benz. Una mossa che ha permesso di conoscere i gusti europei e che ci consente di adattare le strategie di design e produzione in base alle richieste del mercato”. Marco Santucci, manager di esperienza con trascorsi in Ford, Toyota e Jaguar Land Rover, da luglio è il ceo di Geely per l’Italia, sempre più terra di conquista per i colossi del settore in arrivo dalla Grande Muraglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: europeo - marchi
Nel mare di marchi cinesi che stanno invadendo il mercato europeo con elettriche e ibride, ecco qualcosa di completamente diverso: la 212 T01 Diesel, un vero fuoristrada con telaio a longheroni e motore turbodiesel. In questo video ve la mostriamo da vicino - facebook.com Vai su Facebook
"Noi, il più europeo dei marchi cinesi. La nostra forza? Il lusso accessibile" - Benz sbarca nel Vecchio continente con le sue auto a nuova energia: elettriche e ibride ricaricabili. Riporta msn.com
Auto Europa, marchi cinesi in crescita ad aprile: immatricolazioni a +79% - Continua l’ascesa dei marchi cinesi sul mercato europeo dell’automobile: secondo le analisi di Dataforce, in aprile le vendite continentali sono state sostanzialmente stabili – a quota 1,085 milioni ... Scrive ilfattoquotidiano.it