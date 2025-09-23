Noi di Centro rilancia in Irpinia dopo i 10.500 voti del 2020
Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue il lavoro di preparazione in vista del prossimo appuntamento elettorale per Noi di Centro. A livello nazionale il partito è guidato da Clemente Mastella, mentre in Campania il coordinamento è affidato al segretario regionale Pasquale Giuditta. In provincia di Avellino sarà il segretario provinciale Guerino Gazzella a guidare l’organizzazione per la presentazione delle liste. “Intendiamo proporre professionisti e persone qualificate – spiega Gazzella – capaci di dare risposte concrete ai cittadini su temi fondamentali come trasporti, sanità e crisi idrica”. Il partito punta a rafforzare la propria presenza sul territorio dopo i risultati positivi delle regionali del 2020, quando furono raccolti oltre 10. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
