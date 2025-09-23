" Una doccia gelata ". È così che Beppe Grillo e la moglie Parvin avrebbero reagito al verdetto emesso dai giudici del Tribunale di Tempio Pausania (Sardegna) che, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno condannato il figlio della coppia, Ciro, a otto anni di carcere per lo stupro di gruppo avvenuto in Sardegna nell'estate del 2019. Come riporta il Corriere della Sera, i genitori del ragazzo, in procinto di diventare papà per la prima volta, " credono e hanno sempre creduto nella sua innocenza ". L'attesa in casa a Genova. Ciro Grillo, come gli altri tre imputati condannati per la violenza sessuale, non era presente in aula. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Noi crediamo a Ciro". Beppe Grillo e la moglie difendono il figlio