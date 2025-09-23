Nocciole i capricci del clima decimano i raccolti | chiesto lo stato di crisi e ristori alle aziende

Prima le cimici, poi il ghiro, ora le ondate di colore. La nocciole, la frutta secca più amata e alla base dei dolci più golosi della tradizione italiana sotto i colpi dei capricci del clima che hanno alimentato la cascola del prodotto.Mentre è in corso la raccolta delle nocciole sui Nebrodi che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Nocciole, i capricci del clima decimano i raccolti: chiesto lo stato di crisi e ristori alle aziende.

La Nocciola del Piemonte è in crisi a causa del clima: il raccolto del 2024 è tra i peggiori degli ultimi anni - Lo conferma la 165° edizione della Fiera della Nocciola di Castagnole Lanze da cui arrivano notizie non certo incoraggianti per il settore. Si legge su greenme.it

Clima avverso e cimici riducono la produzione di nocciole fino al 60% - La produzione di nocciole italiane nel 2025 è fortemente compromessa, con perdite medie del 30% e punte superiori al 60% in alcune aree. Lo riporta rainews.it