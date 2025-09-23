Nobiletti convoca gli idonei di un concorso e fa infuriare Ciruolo | Ho solo rassicurato gli aspiranti cantonieri
È stato il presidente della Provincia di Foggia in persona a convocare 15 idonei della graduatoria del concorso pubblico per operaio specializzato stradale espletato nel 2024. Giuseppe Nobiletti li ha invitati a presentarsi stamattina a Palazzo Dogana, per “comunicazioni in merito alla procedura. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
