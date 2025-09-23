No richiestaChico Forti resta in cella
13.45 Chico Forti resta in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza per ottenere la libertà condizionale. Uno dei legali di Forti ha annunciato che contro il provvedimento valuteranno il ricorso in Cassazione. Il 66enne trentino, condannato nel 2000 all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio dell'imprenditore australiano Dale Pike, fu estradato in Italia nel 2024 e da allora sta scontando la pena nel carcere di Montorio a Verona. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
