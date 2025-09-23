No Charlie Kirk non è stato ucciso da un drone
Stanno fiorendo diverse teorie del complotto attorno all’omicidio di Charlie Kirk. Generalmente i maggiori sospetti deriverebbero dal modo percepito come “anomalo” in cui si comporta il suo corpo quando viene investito dal proiettile. Secondo le narrazioni riportate in alcune condivisioni Facebook, non sarebbe coerente con la direzione riportata dai “media ufficiali”. Quindi Tyler Robinson non sarebbe il reale assassino. Kirk dunque sarebbe stato ucciso da un drone. Tale oggetto sarebbe però sfuggito ai misteriosi cospiratori, infatti si vedrebbe operare nel cielo proprio nel momento in cui l’Attivista conservatore è stato freddato. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: charlie - kirk
Usa,ucciso attivista conservatore Charlie Kirk. Arrestato presunto killer
Utah, ucciso Charlie Kirk: giovane prodigio della destra trumpiana
Ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk. Trump: «Leggendario». Meloni: ferita la democrazia. Rilasciato il presunto killer
Dalla Camera, l’intervento del nostro Riccardo Ricciardi in ricordo di Charlie Kirk. - facebook.com Vai su Facebook
Il governo ha imposto un ricordo in aula per Charlie Kirk, ma i banchi erano vuoti. Usano il suo nome come clava contro l’opposizione e poi scappano dall’Aula. Ipocriti fino all’ultimo respiro. - X Vai su X
Accordo Ue-Usa: incertezza sui dazi per i prodotti farmaceutici; Charlie è stato ucciso in quanto cristiano; Erika Kirk | Perdono l’assassino di mio marito Charlie è ciò che Cristo ha fatto.
L'America sul sentiero di Charlie Kirk: fede e verità, parola e violenza - Il memorial non è stato soltanto un tributo a un giovane leader caduto, ma una dichiarazione sullo stato della democrazia americana. Si legge su huffingtonpost.it
Le citazioni di Charlie Kirk - su alcune delle frasi che sono attribuite a Charlie Kirk e che vengono ... Scrive butac.it