No Charlie Kirk non è stato ucciso da un drone

Stanno fiorendo diverse teorie del complotto attorno all'omicidio di Charlie Kirk. Generalmente i maggiori sospetti deriverebbero dal modo percepito come "anomalo" in cui si comporta il suo corpo quando viene investito dal proiettile. Secondo le narrazioni riportate in alcune condivisioni Facebook, non sarebbe coerente con la direzione riportata dai "media ufficiali". Quindi Tyler Robinson non sarebbe il reale assassino. Kirk dunque sarebbe stato ucciso da un drone. Tale oggetto sarebbe però sfuggito ai misteriosi cospiratori, infatti si vedrebbe operare nel cielo proprio nel momento in cui l'Attivista conservatore è stato freddato.