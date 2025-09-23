No alla libertà condizionale giudici lasciano in carcere Chico Forti

Chico Forti resta in carcere. Il tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la richiesta per ottenere la libertà condizionale presentata dai suoi legali lo scorso 17 settembre. L'avvocato Carlo Dalla Vedova ha annunciato che contro il provvedimento sarà valutato il ricorso in Cassazione. L'imprenditore trentino era stato condannato all'ergastolo nel 2000 negli Stati Uniti per l'omicidio di Dale Pike, ma sono enormi i dubbi sulla sentenza di condanna costruita su elementi indiziari per un delitto per il quale Forti si è sempre professato innocente. Dopo il trasferimento in Italia grazie al lavoro del governo Meloni, Forti da oltre un anno sta scontando la pena nel carcere di Montorio, a Verona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

