Nizza-Roma riecco Hermoso | la probabile formazione e le condizioni di Dybala e Bailey | VIDEO CMIT

La Roma torna ad allenarsi a Trigoria alla vigilia della prima trasferta di Europa League in casa del Nizza e due giorni dopo la vittoria nel derby Dopo il recupero certificato di Wesley, anche oggi regolarmente in gruppo (e nei minuti prima della seduta a colloquio con Massara), Gasperini ritrova anche Hermoso che dopo aver saltato la Lazio è tornato solo oggi con i compagni, come da programma. Dybala e Pellegrini – Calciomercato.it Lo spagnolo si è allenato con una vistosa fasciatura al polpaccio infortunato, sarà comunque convocato ma non titolare. Si è rivisto anche Paulo Dybala, anche se chiaramente non in gruppo: l’argentino ha svolto ancora differenziato sul campo adiacente, può tornare a disposizione per il match con il Lille o al più tardi in casa della Fiorentina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nizza-Roma, riecco Hermoso: la probabile formazione e le condizioni di Dybala e Bailey | VIDEO CM.IT

