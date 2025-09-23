Nizza-Roma i convocati di Gasperini | torna a disposizione Wesley
È ormai dietro l’angolo l’inizio del percorso continentale della Roma, che domani, mercoledì 24 settembre, farà il proprio esordio nella League Phase di Europa League. All’ Allianz Riviera, con fischio d’inizio programmato per le ore 21, la formazione di Gasperini affronterà il Nizza, con l’obiettivo di raccogliere fin da subito un risultato positivo per poter fare i primi passi verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Proprio in vista della gara con i rossoneri, Gasperini ha comunicato l’elenco dei convocati, all’interno del quale torna ad esserci Wesley. Dopo essere stato costretto al forfait nel derby con la Lazio, il laterale brasiliano potrà nuovamente dare il proprio contributo, avendo recuperato dai problemi gastrointestinali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
