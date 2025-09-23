Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida dell’Allianz Riviera contro i francesi di Haise: le parole su Dovbyk, Angelino e le condizioni di Dybala DA NIZZA – Dopo la vittoria nel derby la Roma è attesa subito dalla sfida con il Nizza che segna l’esordio in questa Europa League, con diversi dubbi di formazione a così poco tempo dalla sfida di campionato. E soprattutto offre un aggiornamento non positivissimo su Paulo Dybala. Gasperini – calciomercato.it Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha preso la parola in conferenza stampa dalla pancia dell’Allianz Riviera: Può cambiare 5 giocatori come faceva all’Atalanta? Ci dobbiamo aspettare Dovbyk titolare? “Nell’ultimo allenamento hanno fatto entrambi molto bene. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nizza-Roma, Gasperini sorprende tutti su Dybala: “Ecco quando rientrerà”