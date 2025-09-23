Nizza-Roma Gasperini sorprende tutti su Dybala | Ecco quando rientrerà

Calciomercato.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della sfida dell’Allianz Riviera contro i francesi di Haise: le parole su Dovbyk, Angelino e le condizioni di Dybala DA NIZZA – Dopo la vittoria nel derby la Roma è attesa subito dalla sfida con il Nizza che segna l’esordio in questa Europa League, con diversi dubbi di formazione a così poco tempo dalla sfida di campionato. E soprattutto offre un aggiornamento non positivissimo su Paulo Dybala. Gasperini – calciomercato.it Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha preso la parola in conferenza stampa dalla pancia dell’Allianz Riviera: Può cambiare 5 giocatori come faceva all’Atalanta? Ci dobbiamo aspettare Dovbyk titolare? “Nell’ultimo allenamento hanno fatto entrambi molto bene. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

nizza roma gasperini sorprende tutti su dybala ecco quando rientrer224

© Calciomercato.it - Nizza-Roma, Gasperini sorprende tutti su Dybala: “Ecco quando rientrerà”

In questa notizia si parla di: nizza - roma

Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming

Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo

Europa League, il calendario della Roma: esordio in trasferta con il Nizza

Europa League: Gasperini ed El Aynaoui in conferenza prima di Nizza-Roma; Montella su Gasperini: Pellegrini? Intuito, destino e idee chiare. Poi l'elogio a Dybala, Yildiz e Calhanoglu; Roma, Dybala complica ancora di più i piani del tecnico per il reparto offensivo.

nizza roma gasperini sorprendeAUDIO - Rivivi la conferenza stampa di Gasperini ed El Aynaoui verso Nizza-Roma - Il tecnico e il calciatore giallorosso sono intervenuti davanti ai giornalisti in Francia per presentare la gara di Europa League contro il Nizza, in programma domani alle 21 ... Si legge su ilromanista.eu

nizza roma gasperini sorprendeNizza-Roma, Gasperini: «Devo allargare la rosa. Dybala e Bailey torneranno dopo la sosta» - Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra Nizza e Roma. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Nizza Roma Gasperini Sorprende