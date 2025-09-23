Nizza-Roma Gasperini | Il nostro calendario è difficile Dybala e Bailey dopo la sosta
Si avvicina a grandi passi il debutto in Europa League della Roma, che domani affronterà il Nizza all’ Allianz Riviera, alle ore 21. A presentare il match ci ha pensato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “Dovbyk è un’alternativa a Ferguson che, come Artem, nell’ultimo allenamento ha fatto bene. Voglio avere più possibilità di rotazioni e questo mi porta a fare delle prove in partite che rimangono molto importanti. In questo periodo si è creato un nucleo di calciatori solidi e molto efficaci ma è anche vero che prima o poi dobbiamo cercare più sicurezza anche negli altri calciatori”. Riguardo il derby e le difficoltà offensive: “La mia analisi è che più di una difficoltà offensiva, ha una difficoltà una volta andata in vantaggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: nizza - roma
Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming
Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo
Europa League, il calendario della Roma: esordio in trasferta con il Nizza
FOTO e VIDEO - L'Allianz Riviera: il teatro di Nizza-Roma https://bit.ly/4niP4fv #AsRoma - X Vai su X
Rifinitura a Trigoria per la #Roma prima della partenza per #Nizza Colloquio #Massara-#Wesley C'è #Dybala che continua però a svolgere lavoro differenziato #Hermoso con una vistosa fasciatura al polpaccio #UEL #EuropaLeague - facebook.com Vai su Facebook
Gasperini diretta prima di Nizza-Roma: le parole in conferenza stampa LIVE; Il Nizza non vede l'ora di sfidare la Roma di Gasperini: Tanti vorrebbero essere al nostro posto; Roma-Nizza quando si gioca? Dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario. Debutto in Europa League.
Nizza-Roma pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto - Roma, match valido per la prima giornata di Europa League, con il parere dell'esperto sul risultato esatto. Riporta calciomercato.com
Pagina 2 | Nizza, Haise e Dante: "Roma forte, in molti vorrebbero essere al posto nostro per sfidarla" - L'allenatore e il capitano del club francese hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la prima giornata della Fase Campionato di Europa League ... corrieredellosport.it scrive