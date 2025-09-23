Nizza-Roma Gasperini | Il nostro calendario è difficile Dybala e Bailey dopo la sosta

Sololaroma.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina a grandi passi il debutto in Europa League della Roma, che domani affronterà il Nizza all’ Allianz Riviera, alle ore 21. A presentare il match ci ha pensato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “Dovbyk è un’alternativa a Ferguson che, come Artem, nell’ultimo allenamento ha fatto bene. Voglio avere più possibilità di rotazioni e questo mi porta a fare delle prove in partite che rimangono molto importanti. In questo periodo si è creato un nucleo di calciatori solidi e molto efficaci ma è anche vero che prima o poi dobbiamo cercare più sicurezza anche negli altri calciatori”. Riguardo il derby e le difficoltà offensive: “La mia analisi è che più di una difficoltà offensiva, ha una difficoltà una volta andata in vantaggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

nizza roma gasperini il nostro calendario 232 difficile dybala e bailey dopo la sosta

© Sololaroma.it - Nizza-Roma, Gasperini: “Il nostro calendario è difficile. Dybala e Bailey dopo la sosta”

In questa notizia si parla di: nizza - roma

Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming

Sorteggi Europa League: Lilla, Nizza e Stoccarda per la Roma. Bologna alle prese con Aston Villa e Celta Vigo

Europa League, il calendario della Roma: esordio in trasferta con il Nizza

Gasperini diretta prima di Nizza-Roma: le parole in conferenza stampa LIVE; Il Nizza non vede l'ora di sfidare la Roma di Gasperini: Tanti vorrebbero essere al nostro posto; Roma-Nizza quando si gioca? Dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e orario. Debutto in Europa League.

nizza roma gasperini nostroNizza-Roma pronostico e quote: la chicca dell'esperto sul risultato esatto - Roma, match valido per la prima giornata di Europa League, con il parere dell'esperto sul risultato esatto. Riporta calciomercato.com

nizza roma gasperini nostroPagina 2 | Nizza, Haise e Dante: "Roma forte, in molti vorrebbero essere al posto nostro per sfidarla" - L'allenatore e il capitano del club francese hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia del match valido per la prima giornata della Fase Campionato di Europa League ... corrieredellosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nizza Roma Gasperini Nostro