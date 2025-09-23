Nizza-Roma El Aynaoui | Voglio aiutare la squadra al massimo

Nel tardo pomeriggio la Roma è partita per Nizza, dove domani scenderà in campo all’ Allianz Riviera per affrontare la formazione francese nella prima giornata della League Phase di Europa League. Insieme a Gasperini, nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato anche El Aynaoui: “Conosco bene la Ligue 1, mi sento molto bene. Per me è tutto nuovo, cerco di adattarmi. Adesso conosco bene tutta la squadra, cerco di lavorare bene e di essere pronto”. El Aynaoui: “Aspettiamoci un Nizza con principi simili ai nostri”. Il centrocampista giallorosso ha parlato dall’ allenatore del Nizza, che lo ha allenato in passato: “Si è vero che l’ho conosciuto e lui che mi ha fatto scoprire il livello più alto con il Lens, due anni fa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nizza-Roma, El Aynaoui: “Voglio aiutare la squadra al massimo”

Le parole di Neil El Aynaoui in conferenza stampa prima di Nizza-Roma - Hai avuto un buon impatto, ti sei ambientato bene e in ritiro hai dimostrato di essere un giocatore importante. Si legge su asroma.com