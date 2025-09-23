Nizza-Roma cambia l’arbitro | Cuadra Fernandez al posto di Munuera
Neanche il tempo di festeggiare a dovere il derby che è già tempo di tornare in campo per la Roma, in quella che sarà la prima sfida del suo percorso in Europa League. Oggi la vigilia del match contro il Nizza (domani alle 21:00 all’ Allianz Riviera ), in una trasferta non particolarmente morbida ma contro un avversario che i giallorossi possono battere, a netto del fisiologico turnover che Gasperini andrà ad attuare ( Ferguson o Dovbyk? ). A poco più di 24 ore dal match, un primo avvicendamento da segnalare, quello che vede il cambio di arbitro da Juan Martinez Munuera a Guillermo Cuadra Fernandez. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
In questa notizia si parla di: nizza - roma
