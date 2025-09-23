Nizza disastro aereo evitato per soli tre metri | cosa è successo
Uno sopra l'altro a una distanza non superiore a 3,50 metri: poteva essere una tragedia senza precedenti quella che ha visto coinvolti due aerei sullo scalo di Nizza, uno in fase di atterraggio e un altro fermo, sulla stessa pista, pronto per ricevere istruzioni per decollare. Una mancata collisione che ha del miracoloso ma i colpevoli hanno nomi e cognomi e salteranno presto fuori dalle indagini delle autorità aeronautiche. Cosa è successo. L'episodio si riferisce a domenica sera 21 settembre: da Tunisi un Airbus A320 della compagnia Nouveleair aveva iniziato le procedure per atterrare sulla pista 4, lato sinistro, dell'aeroporto francese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
