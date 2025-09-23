Nizza disastro aereo evitato per appena tre metri | Airbus sbaglia pista di atterraggio e sfiora un altro velivolo pronto a decollare

Un incidente aereo è stato evitato per un soffio domenica sera, 21 settembre, all’aeroporto di Nizza. Un Airbus A320 della compagnia tunisina Nouvelair, decollato da Tunisi, doveva atterrare sulla pista 4 sinistra, ma per un errore si è allineato sulla 4 destra, parallela e distante circa 300 metri. Alla stessa ora, un A320 di easyJet si stava preparando al decollo dalla pista 4 destra verso Nantes. L’aereo tunisino passa sopra al jet della low cost britannica. Nel suo punto più basso tocca i 15,24 metri. La punta della coda dell’A320 si trova a 11,75: la differenza è di 3,49 metri. September 22, 2025 I testimoni a bordo. 🔗 Leggi su Open.online