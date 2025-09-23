Nizza disastro aereo evitato per appena tre metri | Airbus sbaglia pista di atterraggio e sfiora un altro velivolo pronto a decollare
Un incidente aereo è stato evitato per un soffio domenica sera, 21 settembre, all’aeroporto di Nizza. Un Airbus A320 della compagnia tunisina Nouvelair, decollato da Tunisi, doveva atterrare sulla pista 4 sinistra, ma per un errore si è allineato sulla 4 destra, parallela e distante circa 300 metri. Alla stessa ora, un A320 di easyJet si stava preparando al decollo dalla pista 4 destra verso Nantes. L’aereo tunisino passa sopra al jet della low cost britannica. Nel suo punto più basso tocca i 15,24 metri. La punta della coda dell’A320 si trova a 11,75: la differenza è di 3,49 metri. September 22, 2025 I testimoni a bordo. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: nizza - disastro
Disastro di via Nizza a Torino, l'incendiario Giovanni Zippo produce un memoriale: "Non pensavo esplodesse tutto e di uccidere qualcuno, mi vergogno e voglio risarcire"
Disastro di via Nizza: oggi l'addio a Jacopo Peretti a Torino, il 33enne vittima dell'esplosione
Disastro di via Nizza: dimesso il 12enne gravemente ferito nell'esplosione
IN FRANCIA - Disastro sfiorato a Nizza: aereo atterra sulla pista occupata, velivoli si evitano per soli 3 metri https://ift.tt/Xmo02DN - X Vai su X
Aggiornamento ore 2.30 del 22 settembre. Casini a TOLONE tra Marsiglia e Nizza completamente inondata da un violentissimo nubifragio. Situazione difficile anche a Cassis dove temporali autorigeneranti hanno portato delle alluvioni lampo.Nuclei temporale - facebook.com Vai su Facebook
I piloti sbagliano pista per l'atterraggio, a Nizza disastro aereo evitato per soli tre metri; Nizza, disastro aereo evitato per appena tre metri: Airbus sbaglia pista di atterraggio e sfiora un altro velivolo pronto a decollare; Disastro sfiorato a Nizza: aereo atterra sulla pista occupata, velivoli si evitano per soli 3 metri.
Nizza, disastro aereo evitato per soli tre metri: cosa è successo - Un Airbus A320 delle Nouvelair prova ad atterrare sulla stessa pista dove si trova un aereo omologo della EasyJet: ecco l'incredibile dinamica avvenuta all'aeroporto di Nizza ... Si legge su msn.com
Disastro aereo sfiorato: Airbus sbaglia pista di atterraggio e rischia di travolgere un Easyjet in decollo. Aperta un'inchiesta - 30, un aereo della Nouvel Air stava atterrando all'aeroporto ... Secondo msn.com