Nintendo Switch 2 si è imposta subito come un successo commerciale, confermando la strategia della compagnia di puntare su un’evoluzione della sua piattaforma più amata. Le vendite hanno premiato la scelta e Nintendo ha potuto consolidare la sua posizione nel mercato, tuttavia dietro questi numeri positivi si cela una tensione crescente: gli sviluppatori di terze parti non condividono lo stesso entusiasmo. Bloomberg riporta che dopo la pandemia ed il conseguente calo degli acquirenti, il settore videoludico sperava che l’arrivo di Switch 2 rilanciasse anche le vendite di software. In genere, infatti, il debutto di una nuova console attira un pubblico ampio, compresi i giocatori occasionali, favorendo un aumento generale della domanda. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo Switch 2 è un successo straordinario, ma i team di terze parti non sono contenti

