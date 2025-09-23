NikeSKIMS debutta la prima collezione nata dalla collaborazione tra Nike e SKIMS

In vendita dal 26 settembre. Nike e SKIMS hanno presentato ufficialmente la loro prima collezione congiunta, NikeSKIMS, una linea di abbigliamento tecnico e lifestyle dedicata alle donne. L’obiettivo: ridefinire l’activewear unendo performance e stile. La collezione è stata lanciata con il film Bodies at Work e una campagna fotografica che vede protagoniste oltre 50 atlete Nike, tra cui Serena Williams, Chloe Kim, Sha’Carri Richardson, Jordan Chiles e la stessa Kim Kardashian, co-fondatrice e Chief Creative Officer di SKIMS. NikeSKIMS nasce dall’unione tra l’esperienza sportiva di Nike e l’approccio “solution-first” di SKIMS. 🔗 Leggi su 361magazine.com

