Nightwing e Red Hood potrebbero diventare i futuri Batman nell’evento Knightfight di DC

Il mondo dei fumetti DC Comics si prepara a un evento epico che mette in scena una battaglia tra versioni future di alcuni dei suoi più iconici personaggi. Questa narrazione innovativa, inserita nella miniserie DC K.O.: Knightfight, vede protagonisti non solo Batman, ma anche le sue incarnazioni alternative come Nightwing e Red Hood. La trama si sviluppa attraverso combattimenti intensi tra queste figure futuristiche e Bruce Wayne, il Cavaliere Oscuro, armato di un nuovo costume e di armi avanzate. L’articolo analizza i dettagli principali di questa serie, inclusi i design dei personaggi e le modalità di confronto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

