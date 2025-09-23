Niente più social per i ragazzi | l’IA di Meta può indovinare l’età degli adolescenti anche se mentono
Meta sta intensificando gli sforzi per proteggere gli adolescenti sulle sue piattaforme, in particolare su Instagram. L’azienda sta implementando un sistema avanzato di rilevamento dell’età basato sull’intelligenza artificiale, in grado di identificare gli utenti minorenni anche quando questi tentano di falsificare la propria data di nascita. Come riportato da Android Central, il nuovo processo di Meta analizza diversi fattori, tra cui le persone seguite e i contenuti con cui l’utente interagisce, per determinare l’età effettiva. Addirittura, il sistema è in grado di considerare gli auguri di compleanno ricevuti da altri utenti come ulteriore elemento di valutazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: social - ragazzi
Cicciano (Na): Corse clandestine con i video sui social. Carabinieri denunciano due ragazzi
Giocano a pallone nei corridoi dell'ospedale, la "bravata" di tre ragazzi virale sui social
La campagna la raccontano i ragazzi: nasce “Rural Influencer”, il progetto social firmato GAL Patavino
Da Napoli Mattarella invita i ragazzi a non isolarsi nel mondo virtuale https://www.rainews.it/tgr/campania/video/2025/09/mattarella-ai-ragazzi-del-rossini-non-isolatevi-nel-mondo-virtuale-d5d3ae6f-1879-4f3e-a3c4-16f5e9a6ad20.html?wt_mc=2.social.fb.redtg - facebook.com Vai su Facebook
Dopo aver visto i ragazzi di Fabregas dominare il gioco contro la Fiorentina, l’unico commento da farsi è “Ahhha, come gioca il #Como! ( ciao Maurizio, ci manchi ) #FioCom 1:2 - X Vai su X