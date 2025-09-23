Niente più social per i ragazzi | l’IA di Meta può indovinare l’età degli adolescenti anche se mentono

Meta sta intensificando gli sforzi per proteggere gli adolescenti sulle sue piattaforme, in particolare su Instagram. L’azienda sta implementando un sistema avanzato di rilevamento dell’età basato sull’intelligenza artificiale, in grado di identificare gli utenti minorenni anche quando questi tentano di falsificare la propria data di nascita. Come riportato da Android Central, il nuovo processo di Meta analizza diversi fattori, tra cui le persone seguite e i contenuti con cui l’utente interagisce, per determinare l’età effettiva. Addirittura, il sistema è in grado di considerare gli auguri di compleanno ricevuti da altri utenti come ulteriore elemento di valutazione. 🔗 Leggi su Screenworld.it

