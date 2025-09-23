Dall’8 al 16 settembre tutti i ragazzi sono ritornati in classe: i primi sui banchi a Bolzano, gli ultimi a concludere le vacanze in Puglia e Calabria. A parte il grande peso che ricade sulle famiglie per l’ormai consueto rincaro dei libri (si arriva anche a 400 euro, non sostenibili per molti), sono tante le novità che preoccupano non solo i genitori ma anche e soprattutto i ragazzi, che sono già scesi in piazza anche con forti proteste. Il governo, dicono, investe nella guerra non pensando alla tragedia dei morti in Palestina e intanto taglia i fondi alla scuola. A contrasto con le spese in crescita per le armi, si chiede un “significativo aumento della spesa pubblica in istruzione, pari almeno al 5% del PIL”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Niente cellulare, bocciati col 5 in condotta, lavori socialmente utili se sospesi. Le nuove regole della scuola