Nicolas cage e simon west insieme nel thriller spionistico fortitude

Nuove collaborazioni cinematografiche: Nicolas Cage e il regista Simon West. Nel panorama del cinema d’azione, si apre una nuova fase di collaborazione tra due figure di spicco. A distanza di quasi tre decenni dalla loro prima esperienza insieme, Nicolas Cage e Simon West si preparano a lavorare nuovamente in un progetto che promette di catturare l’attenzione degli appassionati. Questa volta, il film sarà un thriller ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, con una forte componente di spionaggio. il progetto “Fortitude”: trama e caratteristiche principali. ambientazione e tematiche. “Fortitude” è un film che riprende le attività di un’unità segreta di spie impegnata a ingannare i nazisti durante il conflitto mondiale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nicolas cage e simon west insieme nel thriller spionistico fortitude

Hunter × Hunter: Hisoka Morow sfoggia un fascino irresistibile nel cosplay di jenekocos - Fortitude è basato sulla storia vera di alcuni agenti dell'intelligence britannica che hanno contribuito a cambiare il corso della Seconda Guerra Mondiale. Si legge su cinematographe.it

Nicolas Cage, Matthew Goode, Ed Skrein, Alice Eve, Michael Sheen & Ben Kingsley Among Cast For Simon West WWII Espionage Pic ‘Fortitude’; Filming Underway - adventure Fortitude began principal photography on September 8 in London and has assembled an eye- yahoo.com scrive