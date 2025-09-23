Nicola Savino sostituisce Carlo Conti alla conduzione dopo Tale e Quale Show | Lui sarà in giuria

Nicola Savino sarà il conduttore di Tali e Quali, lo show di Rai1 che segue Tale e Quale Show solitamente condotto da Carlo Conti. Il presentatore, però, continuerà a presenziare nel programma, ma con un ruolo per lui insolito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nicola - savino

COLPO DI SCENA! NICOLA SAVINO NUOVO VOLTO DI RAI1 CON DUE SHOW DI PRIM’ORDINE

Freeze – Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales stasera su Rai2: ospiti e anticipazioni della prima puntata del 16 settembre 2025

Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales presentano Freeze: “Ha una comicità primordiale, lacrimo dal ridere. Lavorare insieme è una figata” | Intervista VIDEO

Nicola Savino conferma a #ÈSempreMezzogiorno che condurrà #TaliEQuali su Rai 1. Carlo Conti passerà in giuria. #Freeze #TaleEQualeShow - X Vai su X

? Oggi a #ÈSempreMezzogiorno arriva un ospite ironico, brillante e amatissimo: Nicola Savino! Racconteremo storie, rideremo insieme e magari… ci scapperà anche un assaggio! Non mancate - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Savino sostituisce Carlo Conti alla conduzione dopo Tale e Quale Show: Lui sarà in giuria; Carlo Conti: «Annuncerò i 24 Big di Sanremo 2025 all’inizio di dicembre»; Tali e Quali 2026, Nicola Savino sostituisce Carlo Conti nella nuova edizione?.

Nicola Savino sostituisce Carlo Conti alla conduzione dopo Tale e Quale Show: “Lui sarà in giuria” - Nicola Savino sarà il conduttore di Tali e Quali, lo show di Rai1 che segue Tale e Quale Show solitamente condotto da Carlo Conti ... Da fanpage.it

Tali e quali, Carlo Conti non sarà più il conduttore: la decisione inaspettata - Cambio di conduttore per il programma 'spin off' di Tale e Quale: al posto del presentatore toscano ci sarà Nicola Savino ... Scrive today.it