NICOLA SAVINO | CONDURRÒ TALI E QUALI SU RAI1 MENTRE CARLO CONTI PASSA IN GIURIA

La notizia circolava nell’aria da tempo ma ora è ufficiale. Nicola Savino è il nuovo conduttore di Tali e Quali, lo spin off di Tale e Quale Show che torna su Rai1 nel 2026. L’annuncio è arrivato direttamente da Savino, ospite dell’amica Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno. Carlo Conti sarà sempre presente ma in un ruolo inedito: siederà in giuria. Tali e Quali è andato in onda dal 2019 al 2024. Nel 2025 è saltato per gli impegni di Conti con il Festival di Sanremo mentre per il prossimo anno si è trovata la quadra. Per quanto riguarda gli ascolti di Tali e Quali, la prima edizione è stata la più seguita (una puntata in coda all’edizione normale) con 4,3 milioni di telespettatori e il 20,7% di share. 🔗 Leggi su Bubinoblog

