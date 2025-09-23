Nh lascia il Laguna Palace | ricollocazioni sostegno economico e incentivi

C'è un accordo, raggiunto in Regione per la fine dell'attività all'hotel Laguna Palace di Mestre. «Annunciamo con soddisfazione l'esito dell'incontro - commentano Renato Giacchi, segretario organizzativo Filcams Cgil e Andrea Porpiglia, segretario Filcams - I dettagli prevedono ricollocazioni. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

