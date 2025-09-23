New York Macron fermato da polizia per permettere transito corteo pro-Trump il presidente francese telefona al tycoon | Liberi la strada? – VIDEO
L’episodio si è verificato poco dopo il discorso di Macron alla 80ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, durante il quale il leader dell’Eliseo ha annunciato ufficialmente il riconoscimento da parte della Francia dello Stato di Palestina L'auto e la scorta del presidente fran. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: york - macron
Gaza, Macron: “Lunedì a New York riconosceremo ufficialmente lo Stato di Palestina”
Macron e Tajani la stretta di mano all'Assemblea dell'Onu a New York
Macron e Tajani la stretta di mano all'Assemblea dell'Onu a New York – Il video
Il presidente francese Emmanuel Macron ha riconosciuto lo Stato di Palestina durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York https://it.euronews.com/2025/09/23/palestina-perche-malgrado-i-riconoscimenti-la-soluzione-a-due-stati-resta- - X Vai su X
Lo aveva promesso. Lo ha fatto. Con una decisione a dir poco storica, pochi minuti fa la Francia di Emmanuel Macron ha ufficialmente riconosciuto lo Stato di Palestina. Lo ha annunciato da New York il Presidente francese durante il vertice Onu. Quattro righe - facebook.com Vai su Facebook
Macron fermato dalla polizia a New York: ecco cosa è successo; New York, Macron fermato dalla polizia. Il presidente francese telefona a Trump: Liberi la strada?; New York, Macron fermato dalla polizia. Il presidente francese chiama Trump: Hai bloccato tutto.
Macron fermato dalla polizia, telefona a Trump: “Aiutami!”. Cosa è successo - New York, città frenetica e sempre in movimento, può trasformarsi in un labirinto anche per i capi di Stato. Si legge su thesocialpost.it
Trump lascia a piedi Macron: il curioso fuori programma dopo il riconoscimento della Palestina - La polizia di New York che bloccava la strada vicino al palazzo dell'Onu per il passaggio del corteo del presidente Usa, ha fermato per errore l'auto del presidente francese Emmanuel Macron. Secondo today.it