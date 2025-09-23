New York Macron bloccato dalla polizia per il corteo di Trump chiama il presidente Usa

23 set 2025

Il presidente francese Macron fermato insieme alla sua scorta dalla polizia a New York all’uscita dell’Assemblea Onu perché per permettere il passaggio del corteo del presidente Usa Trump. Nel video diventato virale si vede Macron mentre parla con un poliziotto e la telefonata al tycoon al quale chiede, sorridendo, di liberare la strada e farlo passare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

