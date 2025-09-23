New York debutto Onu | Trump faccia a faccia con Zelensky e vertici UE
Gli occhi del mondo politico convergono su New York, dove i lavori dell’Assemblea Generale entrano nel vivo e le agende dei capi di Stato si incrociano tra bilaterali serrati e dossier incandescenti. Sulle rive dell’East River si misurano speranze di pace, tensioni finanziarie e calcoli di diplomazia, in un intreccio destinato a lasciare segni profondi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Meloni all’Assemblea generale dell’Onu, tra i temi Gaza e Ucraina; Tajani da New York: “In nome della Palestina non si può fare i delinquenti”; Onu, riflettori sulla Palestina a New York. Italia: “Sì a due Stati, no futuro per Hamas a Gaza”.
New York, al via l’Assemblea Generale Onu. Attesa per Trump e Meloni - A New York si è aperta la Settimana ad Alto Livello dell’80esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che fino a lunedì prossimo vedrà alternarsi sul podio del Palazzo di Vetro tutti ... Riporta tg24.sky.it
New York blindata per l'Onu, attese proteste pro-Pal - Pal mentre circa 150 tra capi di stato e di governo, ministri degli esteri, piu' i relativi entourage, da oggi confluiscono su Midtown Manhattan ... Si legge su ansa.it