New York bloccata per il corteo di Trump Macron chiama il presidente | Mi liberi la strada? | VIDEO

Macron resta bloccato tra le vie di New York e chiama il presidente Trump: è quanto avvenuto nella serata di lunedì 22 settembre, al termine dell’assemblea Onu durante la quale il presidente francese ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina. La polizia, infatti, ha bloccato le vie della città per permettere il passaggio del corteo presidenziale. Tra le persone bloccate dalla polizia c’era anche Emmanuel Macron. Una situazione anomala dal momento che i capi di Stato, anche per una questione di sicurezza, dovrebbero poter avere un’uscita agevole. Awkward moment: Macron stopped in New York because of Trump’s motorcade Police who had blocked roads for Donald Trump’s motorcade mistakenly stopped the car of French President Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Tpi.it

