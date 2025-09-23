New York bloccata per il corteo di Trump Macron chiama il presidente | Mi liberi la strada? | VIDEO
Macron resta bloccato tra le vie di New York e chiama il presidente Trump: è quanto avvenuto nella serata di lunedì 22 settembre, al termine dell’assemblea Onu durante la quale il presidente francese ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina. La polizia, infatti, ha bloccato le vie della città per permettere il passaggio del corteo presidenziale. Tra le persone bloccate dalla polizia c’era anche Emmanuel Macron. Una situazione anomala dal momento che i capi di Stato, anche per una questione di sicurezza, dovrebbero poter avere un’uscita agevole. Awkward moment: Macron stopped in New York because of Trump’s motorcade Police who had blocked roads for Donald Trump’s motorcade mistakenly stopped the car of French President Emmanuel Macron. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: york - bloccata
Tempesta su New York, metro bloccata e strade inondate
Paura a New York, nubifragio violento e metro bloccata
Marco Camisani Calzolari. . Il giorno in cui Internet morì. 8 giugno 2021. Una mattina normale. Poi, all’improvviso, il mondo va giù: non un sito, non una piattaforma, mezzo Internet sparisce. Amazon bloccata, Reddit inaccessibile, il New York Times muto, la BB - facebook.com Vai su Facebook
New York, Macron fermato dalla polizia chiama Trump: “Liberi la strada?” - X Vai su X
Macron a New York bloccato dal corteo di Trump: «Ehi Donald, mi liberi la strada?»; New York, Macron fermato dalla polizia. Il presidente francese telefona a Trump: Liberi la strada?; New York, Macron fermato dalla polizia. Il presidente francese chiama Trump: Hai bloccato tutto.
Macron a New York bloccato dal corteo di Trump: «Ehi Donald, mi liberi la strada?» - Il presidente francese usciva dall'Assemblea dell'Onu dove aveva riconosciuto lo stato di Palestina ... msn.com scrive
Macron fermato dalla polizia, telefona a Trump: “Aiutami!”. Cosa è successo - New York, città frenetica e sempre in movimento, può trasformarsi in un labirinto anche per i capi di Stato. Come scrive thesocialpost.it