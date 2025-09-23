New York anche Macron bloccato in strada per il corteo di Trump E lui chiama il presidente Usa | Mi liberi la strada?
Il corteo di Donald Trump ha bloccato le strade ieri sera a New York costringendo il presidente francese Emmanuel Macron – all’uscita dall’Assemblea generale dell’Onu dopo aver riconosciuto lo Stato palestinese – a scendere dalla sua auto e proseguire a piedi per circa 30 minuti. Dopo che un poliziotto gli ha spiegato la situazione, il presidente francese ha chiamato Trump dal suo cellulare: “Sai cosa? In questo momento sto aspettando per strada perché è tutto bloccato a causa tua “. La scena è stata ripresa da un giornalista del media online Brut. Percorrendo le strade a piedi, Macron è stato fermato da alcuni passanti per un selfie, tra questi un uomo che lo ha baciato sulla testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: york - macron
Gaza, Macron: “Lunedì a New York riconosceremo ufficialmente lo Stato di Palestina”
Macron e Tajani la stretta di mano all'Assemblea dell'Onu a New York
Macron e Tajani la stretta di mano all'Assemblea dell'Onu a New York – Il video
New York, Macron fermato dalla polizia chiama Trump: “Liberi la strada?” - X Vai su X
Lo aveva promesso. Lo ha fatto. Con una decisione a dir poco storica, pochi minuti fa la Francia di Emmanuel Macron ha ufficialmente riconosciuto lo Stato di Palestina. Lo ha annunciato da New York il Presidente francese durante il vertice Onu. Quattro righe - facebook.com Vai su Facebook
Macron a New York bloccato dal corteo di Trump: «Ehi Donald, mi liberi la strada?»; New York, Macron fermato dalla polizia. Il presidente francese chiama Trump: Hai bloccato tutto; Macron bloccato in strada a New York dal corteo di Trump. Il Presidente francese lo chiama al cellulare: «Mi fai passare? Sono fermo a....
Macron a New York bloccato dal corteo di Trump: «Ehi Donald, mi liberi la strada?» - Il presidente francese Emmanuel Macron è stato bloccato a New York a causa del corteo del presidente Usa Donald Trump. Da msn.com
Trump lascia a piedi Macron: il curioso fuori programma dopo il riconoscimento della Palestina - La polizia di New York che bloccava la strada vicino al palazzo dell'Onu per il passaggio del corteo del presidente Usa, ha fermato per errore l'auto del presidente francese Emmanuel Macron. today.it scrive