Il corteo di Donald Trump ha bloccato le strade ieri sera a New York costringendo il presidente francese Emmanuel Macron – all’uscita dall’Assemblea generale dell’Onu dopo aver riconosciuto lo Stato palestinese – a scendere dalla sua auto e proseguire a piedi per circa 30 minuti. Dopo che un poliziotto gli ha spiegato la situazione, il presidente francese ha chiamato Trump dal suo cellulare: “Sai cosa? In questo momento sto aspettando per strada perché è tutto bloccato a causa tua “. La scena è stata ripresa da un giornalista del media online Brut. Percorrendo le strade a piedi, Macron è stato fermato da alcuni passanti per un selfie, tra questi un uomo che lo ha baciato sulla testa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - New York, anche Macron bloccato in strada per il corteo di Trump. E lui chiama il presidente Usa: “Mi liberi la strada?”