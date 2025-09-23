Nettuno base dello spaccio vicino a un parco e a una scuola | arrestata 46enne

Nettuno, 23 settembre 2025 – I Carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato una donna 46enne del luogo, gravemente indiziata del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di un mirato servizio volto al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in una zona frequentata da famiglie e studenti, i militari, notando un insolito via vai di persone intorno all’abitazione dell’indagata, hanno deciso di fare un controllo più approfondito. Nell’ appartamento, situato vicino a un parco e a una scuola superiore, i carabinieri, durante la perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto, occultati all’interno di un vaso in cucina, 30 grammi di cocaina e 36 grammi di crack suddivisi in dosi già pronte per la commercializzazione, materiale da confezionamento e l a somma contati di 650 euro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it