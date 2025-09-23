Netanyahu al bivio | annessione della Cisgiordania o tempesta diplomatica?

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è fermo a un bivio: procedere con l’annessione di parte o dell’intera Cisgiordania oppure congelare l’iniziativa, rischiando però di alienare la propria base politica. Tra pressioni interne e minacce di ripercussioni internazionali, la decisione che si profila potrebbe ridefinire gli equilibri in Medio Oriente. Pressioni interne e calcoli politici All’interno . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Netanyahu al bivio: annessione della Cisgiordania o tempesta diplomatica?

Israele, cosa rischia Netanyahu annettendo Cisgiordania? Gli scenari - Per il Wall Street Journal il premier è stretto tra il pressing dei suoi ministri e la possibile irritazione di Trump ... Segnala msn.com

CISGIORDANIA/ “Annessione pronta, Netanyahu può usare 1 milione di profughi per far saltare la Giordania” - L’annessione della Cisgiordania da parte di Israele porterebbe un milione di sfollati in Giordania aumentando l’instabilità in Medio Oriente ... Riporta ilsussidiario.net