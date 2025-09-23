Nessuno ha l' attacco di Tudor ma non basta | Juve cosa manca?

Gazzetta.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale di Gazzetta, Luigi Garlando, Marco Guidi e Luca Bianchin parlano di potenzialità e punti deboli della Juve. Guarda qui la puntata integrale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve alla pari per 45', poi non basta Di Gregorio: vince il Real e Tudor saluta il Mondiale

Ezio Greggio non ne può più di loro: «Il Real Madrid fa entrare Mbappé e Modric, noi questi due giocatori! Basta con queste mezze tacche, Tudor ha bisogno di gente da Juve». Il duro commento

David Juventus non basta: Comolli è pronto a regalare a Tudor un’altra punta di spessore. I due nomi nel mirino del direttore generale

ha attacco tudor bastaTudor ha un attacco da urlo, Chivu una gatta da pelare: Juve-Inter è già un incidente probatorio - Piazzata però alla terza giornata, la prima dopo la chiusura di un mercato il cui ultimo giorno h ... Come scrive msn.com

Juventus, ritorno di fiamma in attacco: “Ha le caratteristiche giuste per Tudor” - La Juventus alle prese con il futuro di Kolo Muani e Conceicao, ma non solo per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione La Juventus accelera per Conceicao e Kolo Muani, con ... Segnala calciomercato.it

