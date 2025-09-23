Nepal istituita Commissione d' inchiesta su condotta violenta di polizia durante proteste antigovernative che causò 73 morti e oltre 2100 feriti
Le proteste, iniziate pacificamente lo scorso 8 settembre dopo il blocco governativo dei social, erano degenerate quando la polizia aveva aperto il fuoco contro i dimostranti. La Commissione giudiziaria ora indagherà anche su incendi dolosi e atti vandalici Il nuovo governo ad interim del Nep. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: nepal - istituita
#Nepal: Dopo le proteste guidate dalla #GenerazioneZ e i successivi episodi di violenza, la situazione sta iniziando a stabilizzarsi. Gli uffici di Plan International Nepal sono aperti e le nostre attività continuano, con l'impegno di sostenere bambini e giovani. - X Vai su X
In Nepal si muore per i Social Network! In 19 hanno perso la vita per riavere Facebook Link all\'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/in-nepal-si-muore-per-i-social-network-in-19-hanno-perso-la-vita-per-riavere-facebook/ Con una drammatica inversio - facebook.com Vai su Facebook
Nepal: il premier dimissionario Oli accusa l’India. Oltre 7.500 detenuti evasi durante le proteste; Il re sotto la montagna; Cosa non va nel piano carceri, l'autogol di Zelensky, chi ha baciato Trump, abitare in Nepal, 10 mila passi anche no, il fantino dolente.
Nepal: il governo ad interim istituisce una commissione sulle violenze durante le proteste anti corruzione - Nepal: il governo ad interim istituisce una commissione sulle violenze durante le proteste anti corruzione Leggi le notizie su Agenzia Nova ... Segnala agenzianova.com
Il nuovo governo del Nepal ha creato una commissione per indagare sulla condotta della polizia durante le proteste contro il governo precedente - Il governo ad interim del Nepal ha creato una commissione di inchiesta per investigare la condotta violenza tenuta dalla polizia durante le enormi proteste antigovernative delle scorse settimane, che ... Si legge su ilpost.it