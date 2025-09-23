Nepal istituita Commissione d' inchiesta su condotta violenta di polizia durante proteste antigovernative che causò 73 morti e oltre 2100 feriti

Le proteste, iniziate pacificamente lo scorso 8 settembre dopo il blocco governativo dei social, erano degenerate quando la polizia aveva aperto il fuoco contro i dimostranti. La Commissione giudiziaria ora indagherà anche su incendi dolosi e atti vandalici Il nuovo governo ad interim del Nep. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

