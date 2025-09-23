Grande comunicatore, ironico, seguitissimo sui social dai giovanissimi. I quali infatti nello scorso fine settimana si sono riversati in massa in mostra (anche perchè gratuita), nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana per “Are you in love? No I’m in Milano” dell’artista Pietro Terzini. Attratti dalle sue opere, 11 inedite su carta, 6 neon e i 3 specchi realizzati dall’artista con Cassina, anche per l’originalità, poichè ad esempio usa la carta da pacchi dei grandi marchi per le sue scritte in inglese. "Solo domenica abbiamo avuto 1600 ingressi (3500 da quando ha aperto, giovedì scorso, ndr) e per la maggior parte erano giovani che lo seguono sui social" raccontano dall’ufficio stampa della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Neon e frasi su carta brandizzata. Pietro Terzini piace alla GenZ