Neon e frasi su carta brandizzata Pietro Terzini piace alla GenZ
Grande comunicatore, ironico, seguitissimo sui social dai giovanissimi. I quali infatti nello scorso fine settimana si sono riversati in massa in mostra (anche perchè gratuita), nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana per “Are you in love? No I’m in Milano” dell’artista Pietro Terzini. Attratti dalle sue opere, 11 inedite su carta, 6 neon e i 3 specchi realizzati dall’artista con Cassina, anche per l’originalità, poichè ad esempio usa la carta da pacchi dei grandi marchi per le sue scritte in inglese. "Solo domenica abbiamo avuto 1600 ingressi (3500 da quando ha aperto, giovedì scorso, ndr) e per la maggior parte erano giovani che lo seguono sui social" raccontano dall’ufficio stampa della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: neon - frasi
Secret Milano. . [LINK IN BIO] ? ?Tuffati negli anni 2000 con Neon Moves Milano? Al Teatro Munari le coreografie dei BLACKOUTS, i grandi successi degli anni 2000 ed i giochi di luci LED ti faranno tornare indietro nel tempo? ?Trovi biglietti e maggiori - facebook.com Vai su Facebook
Neon e frasi su carta brandizzata. Pietro Terzini piace alla GenZ.