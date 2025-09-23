Nella cucina di Rosval Innovazione e inclusione | Il cibo come comunità

Jessica Rosval, canadese, resident chef de Al Gatto Verde, all’interno di Casa Maria Luigia di Massimo Bottura, una specie di macchina del tempo incastonata nella campagna emiliana. Una dimora intima e accogliente. E in primis un luogo che riflette i principi di chi vi cucina. Un tempio che rispecchia il lavoro di Rosval, basato su innovazione culinaria, sostenibilità, integrazione e aiuto della comunità. La passione per la cucina si è accesa da giovane, all’età di quindici anni. Gli oltre vent’anni di esperienza hanno plasmato la sua creatività, espressa quotidianamente nel suo lavoro culinario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nella cucina di Rosval. Innovazione e inclusione: "Il cibo come comunità"

Nella cucina di Rosval. Innovazione e inclusione: Il cibo come comunità; Jessica Rosval: «Dove ci sono persone, ci sono storie da ascoltare e talenti da far emergere. La cucina è un linguaggio universale, capace di costruire ponti e possibilità reali»; A scuola di innovazione: l'ecosistema della cucina d'avanguardia sul palco dell'Arena di Identità Milano.

Nella cucina di Rosval. Innovazione e inclusione: "Il cibo come comunità" - Le sfide dell’agroalimentare secondo la chef de ’Al Gatto Verde’ di Bottura "Il futuro è profondamente radicato in ciò che la nostra terra ci offre". Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Jessica Rosval: "In molte cucine solo modelli rigidi e superati. E le donne si sentono isolate" - Jessica Rosval e il patriarcato nella ristorazione: "Troppi pregiudizi, la cucina del futuro ha bisogno delle donne" ... Da gamberorosso.it