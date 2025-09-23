Nel vivo il Festival della Letteratura Sportiva Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo
Arezzo, 23 settembre 2025 – C’è tanta attesa per la seconda giornata, prevista per mercoledì 24 settembre, del “Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo”, un evento ideato e realizzato dal giornalista e project manager Donato Alfani, nell’ambito della 14° edizione del Festival del Calcio Italiano. L’occasione che questa seconda giornata ci offre è quella di ampliare ulteriormente quanto di importante e interessante è stato raccolto durante la prima giornata. Il focus, anche in questo caso, sarà ancora il racconto dello sport nelle sue molteplici declinazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vivo - festival
Dal 28 luglio lo Jesolo Dance Festival: stage, performance e spettacoli dal vivo
"Lascia la mia ragazza...". Raid fuori dal Latin festival. Vivo per pochi millimetri
È partito da Villa Manin a Codroipo (UD) il tour estivo di Irama, prodotto da Vivo Concerti, che lo porterà sui palchi dei principali festival italiani
Il Festival Etneo del Porcino entra nel vivo! Stasera il palco del Parco Giardino diventa il cuore pulsante del gusto: ? Rosario Leonardi ? Lorenzo Lupica ? Giovanni Costantino ? Alessio Caruso & Nicol Paparo porteranno in scena la loro arte co - facebook.com Vai su Facebook
Mens Sana: a Sassari l’anteprima del festival di letteratura sportiva con Luca Mercadante e il romanzo “La fame del Cigno”; Preview Mens Sana en Sassari: Luca Mercadante presenta «El hambre del cisne»; Sanluri Legge 2025: tanti grandi nomi tra cronaca, sport e letteratura.
Nel vivo il Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo - Un evento ideato e realizzato dal giornalista e project manager Donato Alfani, nell’ambito della 14° edizione del Festival del Calcio Italiano ... Riporta lanazione.it
Al via il festival della letteratura sportiva, cultura sportiva e giornalismo sportivo - Un evento che riunisce in tre giorni il meglio dello sport raccontato e vissuto in Italia: di seguito il programma di martedì 23 settembre ... msn.com scrive