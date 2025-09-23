Nel vivo il Festival della Letteratura Sportiva Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo

Arezzo, 23 settembre 2025 – C’è tanta attesa per la seconda giornata, prevista per mercoledì 24 settembre, del “Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo”, un evento ideato e realizzato dal giornalista e project manager Donato Alfani, nell’ambito della 14° edizione del Festival del Calcio Italiano. L’occasione che questa seconda giornata ci offre è quella di ampliare ulteriormente quanto di importante e interessante è stato raccolto durante la prima giornata. Il focus, anche in questo caso, sarà ancora il racconto dello sport nelle sue molteplici declinazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it