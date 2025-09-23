Le Marche valgono bene la più classica delle tregue armate in stile Pd, ma la frattura è ormai conclamata. La parte della minoranza dem che fa capo a Paolo Gentiloni s’è data appuntamento a Milano per un’iniziativa tra metà e fine ottobre. L’esordio di una corrente guidata da lui e Lorenzo Guerini. Ieri la direzione del partito convocata “preventivamente” da Elly Schlein cinque giorni prima delle elezioni nella Regione, dove Matteo Ricci combatte una battaglia tutta in salita, è finita senza lo strappo annunciato e senza le assenze programmate. Ma con la chiamata a raccolta degli amministratori dem, in un evento a metà novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nel Pd la tregua è armata, in attesa delle Regionali. Da Gentiloni a Picierno, le possibili strategie dell'area anti-Schlein