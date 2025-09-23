Nel Pd la tregua è armata in attesa delle Regionali Da Gentiloni a Picierno le possibili strategie dell’area anti-Schlein

Ilfattoquotidiano.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Marche valgono bene la più classica delle tregue armate in stile Pd, ma la frattura è ormai conclamata. La parte della minoranza dem che fa capo a Paolo Gentiloni s’è data appuntamento a Milano per un’iniziativa tra metà e fine ottobre. L’esordio di una corrente guidata da lui e Lorenzo Guerini. Ieri la direzione del partito convocata “preventivamente” da Elly Schlein cinque giorni prima delle elezioni nella Regione, dove Matteo Ricci combatte una battaglia tutta in salita, è finita senza lo strappo annunciato e senza le assenze programmate. Ma con la chiamata a raccolta degli amministratori dem, in un evento a metà novembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

nel pd la tregua 232 armata in attesa delle regionali da gentiloni a picierno le possibili strategie dell8217area anti schlein

© Ilfattoquotidiano.it - Nel Pd la tregua è armata, in attesa delle Regionali. Da Gentiloni a Picierno, le possibili strategie dell’area anti-Schlein

In questa notizia si parla di: tregua - armata

Tifosi Samp: tregua 'armata' - it, &#232; quanto emerso dall'affollata assemblea di ieri sera presso il centro civico di Sampierdarena organizzata dai ... Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Pd Tregua 232 Armata