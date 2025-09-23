Nel parco Villa De Riseis la festa regionale e provinciale dell’Unità organizzata dal Pd
Festa regionale e provinciale dell’Unità dal 25 al 28 settembre nel parco Villa De Riseis a Pescara.Il Pd Abruzzo nel presentare la manifestazione: «Da Gaza al futuro amministrativo di Pescara, passando per le politiche industriali e le piaghe regionali come sanità, aree interne e lavoro. La. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Pescara, malore al parco per un ragazzo soccorso da sconosciuti nell’indifferenza dei compagni. I dem: «Basta degrado a Villa de Riseis» - Era lì, con i suoi amici, per una partita a pallone, ma nessuno di loro ha mosso un dito per soccorrerlo. Segnala ilmessaggero.it