Nel cuore della Vucciria la mostra dell’artista-surfista | Federico Capraro esplora il rapporto uomo-natura
Palermo, centro storico. Siamo nel cuore pulsante della Vucciria. Al Ciwara si suona musica africana e si mangia cibo senegalese in un luogo aperto e autentico dal respiro internazionale. È in questo microcosmo con vista (immaginaria) sull’oceano, che Federico Capraro, si sente a suo agio con gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
fino al 28
