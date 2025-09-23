Nel cuore del Centro Tessile Milano | Qui l’innovazione del Made in Italy
Dentro al Centro Tessile Milano, il consorzio del fashion con 150 operatori nato a Cernusco 40 anni fa. Qui, la moda non conosce crisi, ogni giorno centinaia di pacchi partono per tutto il mondo, nel fine settimana alla sfilata in parallelo al weekend della moda milanese, anche la sindaca Paola Colombo che comincia a gettare quel ponte verso le imprese di cui ha parlato in campagna elettorale. La merce dal Naviglio parte ogni mattina per Tokyo, Sud Africa, Sardegna, Venezia, Milano Centro, Londra, Berlino. "Questo spazio di creatività, di produzione e di distribuzione è gestito da imprenditori lungimiranti che hanno dato vita a questo polo alle porte del capoluogo lombardo così accessibile ai clienti di tutta Italia e su scala globale che quotidianamente varcano il suo perimetro – sottolinea Massimo Mancini, assessore allo Sviluppo economico -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
