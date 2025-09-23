Nel centro commerciale Carosello si possono donare vestiti e ottenere gift card | ecco come

Al centro commerciale Carosello di Carugate è pronto a ospitare Humana Tour, l'iniziativa dell'organizzazione non profit Humana People to People Italia. L'evento si terrà dal 26 settembre al 5 ottobre. Gli iscritti al programma fedeltà Carosello Club potranno donare vestiti e tessili ricevendo in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

centro commerciale carosello possonoHumana Tour al Centro Commerciale di Carugate (MI): solidarietà e sostenibilità dal 26 settembre al 5 ottobre - Dal 26 settembre al 5 ottobre il Centro Commerciale Carosello di Carugate (MI) ospita Humana Tour, un’iniziativa che combina impegno sociale e attenzione ambientale. Secondo masterviaggi.it

Al Centro Commerciale Carosello arriva Humana Tour: un nuovo passo verso la sostenibilità - com) Milano, 19 settembre 2025 – Dal 26 settembre al 5 ottobre, Il Centro Commerciale Carosello di Carugate (MI) ospiterà Humana Tour, un’iniziativa speciale che unisce responsabilità ... Segnala mi-lorenteggio.com

