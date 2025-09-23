Nel centro commerciale Carosello si possono donare vestiti e ottenere gift card | ecco come
Al centro commerciale Carosello di Carugate è pronto a ospitare Humana Tour, l'iniziativa dell'organizzazione non profit Humana People to People Italia. L'evento si terrà dal 26 settembre al 5 ottobre. Gli iscritti al programma fedeltà Carosello Club potranno donare vestiti e tessili ricevendo in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: centro - commerciale
"Miti a motore": al Centro commerciale Porto Bolaro si accende la mostra delle emozioni
Nuova piscina di Rimini: a Viserba l’impianto con tre vasche, bar e centro commerciale
Sequestrato venditore di spighe abusivo vicino al Centro Commerciale La Birreria di Miano: 70mila euro di multe
Domenica 28 settembre torna al Centro Commerciale Curno la nostra esibizione di danza di Mad Accademy: emozioni, ritmo e tanta energia ti aspettano! Non perdere l’occasione di vedere i talenti locali scendere in pista e vivere uno spettacolo unico. Or - facebook.com Vai su Facebook
La #RegioneFVG e il centro commerciale Città Fiera organizzano il 09.10.25, una giornata di reclutamento per selezionare candidati da inserire in 42 realtà presenti nel centro di Torreano di Martignacco. ?Inviare il CV entro il 28.09.25 Info qui https://bit.l - X Vai su X
Nel centro commerciale Carosello si possono donare vestiti e ottenere gift card: ecco come; Al centro commerciale Carosello i pacchi smarriti di Pokajoia; Nel centro commerciale alle porte di Monza torna la vendita “al buio” di pacchi smarriti.
Humana Tour al Centro Commerciale di Carugate (MI): solidarietà e sostenibilità dal 26 settembre al 5 ottobre - Dal 26 settembre al 5 ottobre il Centro Commerciale Carosello di Carugate (MI) ospita Humana Tour, un’iniziativa che combina impegno sociale e attenzione ambientale. Secondo masterviaggi.it
Al Centro Commerciale Carosello arriva Humana Tour: un nuovo passo verso la sostenibilità - com) Milano, 19 settembre 2025 – Dal 26 settembre al 5 ottobre, Il Centro Commerciale Carosello di Carugate (MI) ospiterà Humana Tour, un’iniziativa speciale che unisce responsabilità ... Segnala mi-lorenteggio.com