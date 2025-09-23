Nei WINDTRE Store giga illimitati in regalo per i clienti
Roma, 23 settembre 2025 – Nei WINDTRE Store ogni visita può trasformarsi in un momento speciale. E l’inaspettato diventa realtà: WINDTRE regala 3 mesi di giga illimitati fino al 12 ottobre. Infatti, i clienti privati con sim ricaricabile che entro il 12 ottobre si recheranno in uno dei punti vendita WINDTRE potranno attivare la promozione e avere in regalo giga illimitati per 3 mesi. Questa iniziativa di extra care conferma l’attenzione e la vicinanza di WINDTRE ai propri clienti e sarà comunicata in TV dal 21 settembre con un nuovo e divertentissimo spot. Vedremo Fiorello invitare un incredulo cliente ad entrare in un negozio WINDTRE per verificare di persona la promozione con 3 mesi di giga illimitati in regalo; alla conferma della WINDTRE Assistant l’emozione sarà talmente tangibile da scoppiare in un pianto. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
