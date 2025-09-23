Nei colori intramontabili è lei la protagonista dell' autunno 2025 Ed è più versatile di quel che sembra

V oluminosa, dinamica e incredibilmente chic. La gonna a balze vola nuovamente in cima alle tendenze, mostrando il suo lato più versatile in occasione dell’ autunno 2025. Romantica e al tempo stesso grintosa, quest’anno si declina nelle due colorazioni più sofisticate di sempre, il bianco e il nero, adattandosi con naturalezza a ogni momento della giornata. Gonna e stivali, 5 abbinamenti perfetti a cui ispirarsi X Leggi anche › Classici evergreen. La gonna a pieghe si conferma la star indiscussa dell’Autunno 2025 I modelli su cui puntare sono quelli midi e maxi, perfetti per giocare con le proporzioni senza rinunciare né alla femminilità né al comfort. 🔗 Leggi su Iodonna.it

