Negozio scassinato a Bolzano in piena notte cittadina vede tutto dalla finestra e fa arrestare un 20enne
Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Bolzano per tentato furto aggravato e possesso di droga. Indagini in corso su altri colpi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: negozio - scassinato
Due furti in pochi giorni: ladri sempre in azione contro la cassa, dopo aver scassinato la porta del negozio
Furto all’alba di sabato 14 settembre ad #Arzano, in via Sette Re. Nel mirino la lavanderia Bloomest, dove un uomo incappucciato, armato di piede di porco, ha scassinato la cassa automatica riuscendo a portare via l’incasso dell’attività. L’intera scena è stata - facebook.com Vai su Facebook
Negozio scassinato a Bolzano in piena notte, cittadina vede tutto dalla finestra e fa arrestare un 20enne - Il ragazzo è stato sorpreso dalla Polizia mentre cercava di introdursi in un esercizio commerciale di via Resia insieme a ... Da virgilio.it